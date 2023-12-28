Kuzey Kore liderinden savaşa hazır olun çağrısı

Kaynak: AA
Kuzey Kore liderinden savaşa hazır olun çağrısı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaşadıkları baskılar karşısında ülkesine savaşa hazır olun talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesine yönelik “benzersiz zorluklar” oluşturan ABD liderliğindeki baskılara karşı “savaşa hazırlanma” çağrısı yaptı.

Bu çağrı, iktidar partisinin genel kurul toplantısının ikinci gününde Kim’in yaptığı konuşmada yer aldı. Konuşmasının tamamı, Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlandı.

Kim, konuşmasında, ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı yürüttüğü faaliyetlerin “eşine az rastlanır meydan okumalar” teşkil ettiğini ve bunların yarımadadaki istikrarı bozduğunu ifade etti.

Kim, “savaşa hazırlanma” sürecini hızlandırmak ve güçlendirmek için ordunun, savunma sanayiinin ve nükleer silah programının daha fazla desteklenmesini istedi. Ayrıca, “emperyalizme karşı” duran diğer ülkelerle stratejik işbirliğini geliştirme sözü verdi.

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