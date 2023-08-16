Hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde seyrettiği Kuzey Kore'de kadınların şort giymesi yasaklandı. Kararın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kadınların şort giymesini 'kapitalist moda' olarak görmesi nedeniyle alındığı iddia edildi.

Euronews'un haberine göre; şort yasağı, "anti-sosyalist davranışları" engellemek amacıyla 2020'de kabul edilen yasa ile bağlantılı. Geçtiğimiz yıl kadınlar, 'kapitalist moda'yı takip ederek dar pantolon giydikleri ve saçlarını boyattıkları için kınanmış ve "uygunsuz kıyafetler" giymekle suçlanmışlardı.

10 KADIN TUTUKLANDI

Totaliter ülkelere yoğunlaşan yayın kuruluşu olan Radio Free Asia, ismini vermek istemeyen Kuzey Koreli bir kadınla röportaj gerçekleştirdi. 10 kadının şort giydikleri gerekçesiyle tutuklandığı iddia eden kadın, "Özür yazısı yazmak ve tekrar şort giyerlerse yasal yaptırımlarla karşılaşacaklarını belirten bir belge imzalamak zorunda kaldılar. Pek çok kadın şikayet ediyor, erkeklerin neden şort giyebildiğini soruyor fakat kural değişmiyor. Yetkililerin bize ayrımcılık yaptığını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.