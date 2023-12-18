Kuzey Kore’den art arda 2 füze denemesi

Dün akşam saatlerinde kısa menzilli balistik füze ateşleyerek komşu ülkeleri tedirgin eden Kuzey Kore’den, Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi yükselten bir adım daha geldi. Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığı aktarıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle sabah 08.24 sıralarında Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin 73 dakika uçtuğu ifade edilirken, füzenin 09.37 sıralarında Hokkaido adası açıklarında ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelere göre bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar tespit edilmediği açıklanırken, Japonya hükümetinin son füze denemesi nedeniyle Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise Kuzey Kore'nin son 24 saat içinde 2 farklı füze denemesi yapmasını kınayarak Pyongyang’ın eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

FÜZE BİN KİLOMETRE UÇTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin fırlattığı son füzenin Pyongyang bölgesinden yüksek bir açıyla ateşlendiği ve denize düşmeden önce bin kilometre uçtuğu bildirildi. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile işbirliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

KISA MENZİLLİ FÜZE ATEŞLEMİŞTİ

Kuzey Kore dün 22.38’de Pyongyang bölgesinden kısa menzilli bir füze ateşledi ve füzenin 570 kilometre yol kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü açıklanmıştı. Gelişmenin Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo’nun Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemesinin ardından yaşanması dikkat çekmişti.