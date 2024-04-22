Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den Amerikan Uzay Kuvvetleri Komutanı Stephen Whiting'in Güney Kore ziyarete sırasında Japon denizine doğru balistik füze denemesi gerçekleşti.

Füze denemesi yerel saatle 15.04'te gerçekleştirildiği Japonya Sahil Güvenlik birimlerince açıklandı. Konuyla ilgili olarak Japanya Savunma Bakanlığı'nda da füzenin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

Füze denemesinin ardından Japonya Başbakanı Kişida Fumio talimat verdi. Bölgede "beklenmedik durumlara karşı" her türlü önlemin alınması istedi.

FÜZE DENEMESİ AMERİKALI KOMUTAN GÜNEY KORE'DEYKEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denemenin, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General Stephen Whiting'in Güney Kore'nin başkenti Seul'e ziyaret düzenlediği döneme denk gelmesi dikkati çekti. Kuzey Kore'nin balistik füze atışı gerçekleştirilmesi yıl başından bu yana 10'ncu denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi, geçen hafta Sarı Deniz'de "süper büyük savaş başlığı" kullanılan "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesi ile "Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesi test etmişti.