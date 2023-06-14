Kuzey Kore’den Güney Kore’yle savaş çıkaracak hamle

Kuzey Kore, Güney Koreli kullanıcıların verilerini çalmak için ülkenin en yaygın kullanılan arama motoru ve internet portalı Naver'in kopyasını yaptı.

Kuzey Kore’den Güney Kore’yle savaş çıkaracak hamle

AA’nın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), Kuzey Kore'nin Naver'e benzer bir arama motoru yaptığını açıkladı.

NIS, açıklamasında, Kuzey'in arama motoru vasıtasıyla Güneyli kullanıcıların şifrelerini ve kullanıcı adlarını çalarak kişisel verilere erişmeyi amaçladığına dikkati çekti.

Kuzey'in siber dolandırıcılık yapmaya çalıştığını vurgulayan NIS, Naver ana sayfasının eşzamanlı haberler bölümü de dahil olmak üzere tüm bölümlerinin bire bir kopyalandığını aktardı.

NIS, sitelere giriş yapılırken daha dikkatli olunması uyarısında bulunarak sahte olduğunun fark edilmesi halinde siteye erişimi kesmelerini belirtti.

Güney Kore'de en yaygın kullanılan internet sitelerinden Naver portalı harita, çevrim içi ödeme sistemleri, blog ve sohbet siteleri gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyor.

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