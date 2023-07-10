Kuzey Kore'den ABD uçaklarını düşürme tehdidi

Kuzey Kore, hava sahasını ihlal eden ABD gözetleme uçaklarını düşürebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den ABD uçaklarını düşürme tehdidi

Kuzey Kore Pazartesi günü ABD'yi gözetleme uçuşları yaparak hava sahasını ihlal etmekle suçladı ve Pyongyang itidal uygularken bu tür uçuşları yapan uçakların düşürülebileceği konusunda uyardı.

Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin kışkırtıcı askeri eylemlerinin Kore yarımadasını nükleer bir çatışmaya yaklaştırdığını söyledi.

Açıklamada ayrıca ABD keşif uçakları ve insansız hava araçlarının kullanıldığına da değinildi ve Washington'un yarımadanın yakınına bir nükleer denizaltı göndererek gerilimi tırmandırdığı belirtildi.

Sözcü, "ABD Hava Kuvvetleri stratejik keşif uçağının düşürülmesi gibi şok edici bir kazanın Kore'nin doğusundaki sularda olmayacağının garantisi yok" dedi.

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