Talks & Talks YouTube kanalı yayın hayatına başladı.

Kanalda en son video oyunları, oyun endüstrisi trendleri ve e-spor etkinlikleri hakkında bilgilerin yanı sıra yeni çıkan filmler, film incelemeleri ve sinema endüstrisindeki gelişmeler, tiyatro dünyasından gelişmeler ve futbol dünyasından en son haberler, maç özetleri ve futbol taktikleri yer alacak.

Ayrıca farklı kültürleri ve yerleri keşfetmek için seyahat ipuçları ve rehberleri de kanalda yer alacak içerikler arasında yer alacak.

Kanalda yer alan son içerik PvP Talks oldu. Oğuz Serdar Çelebi ve Egehan Özbekle, PvP Talks’da oyun dünyasındaki son gelişmeleri ve oyunlarla ilgili farklı konuları konuşuyor.