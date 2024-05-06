Talks & Talks YouTube kanalı yayın hayatına başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Talks & Talks YouTube kanalı yayın hayatına başladı.
Talks&Talks adlı YouTube kanalının yayın hayatına başladı. Kanalda başta oyunlar olmak üzere sinema, dizi, tiyatro ve seyahat içerikleri yer alıyor.

Kanalda en son video oyunları, oyun endüstrisi trendleri ve e-spor etkinlikleri hakkında bilgilerin yanı sıra yeni çıkan filmler, film incelemeleri ve sinema endüstrisindeki gelişmeler, tiyatro dünyasından gelişmeler ve futbol dünyasından en son haberler, maç özetleri ve futbol taktikleri yer alacak.

ekran-goruntusu-2024-05-06-092015.png

Ayrıca farklı kültürleri ve yerleri keşfetmek için seyahat ipuçları ve rehberleri de kanalda yer alacak içerikler arasında yer alacak.

ekran-goruntusu-2024-05-06-091953.png

Kanalda yer alan son içerik PvP Talks oldu. Oğuz Serdar Çelebi ve Egehan Özbekle, PvP Talks’da oyun dünyasındaki son gelişmeleri ve oyunlarla ilgili farklı konuları konuşuyor.

Son Haberler
Kurumlar vergisi beyannamesinde bugün son gün Ekonomi
Kurumlar vergisi beyannamesinde bugün son gün
Macron gemileri yaktı: Avrupa ABD'nin vassalı olmayacak Dünya
Macron gemileri yaktı: Avrupa ABD'nin vassalı olmayacak
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Hacılar oynamadan 3 puan aldı Spor
Hacılar oynamadan 3 puan aldı
Ünlü ekonomistten yatırım yapacaklara hayati uyarı. Ne enflasyon ne de savaş etkiler Ekonomi
Ünlü ekonomistten yatırım yapacaklara hayati uyarı. Ne enflasyon ne de savaş etkiler
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı Yerel Haberler
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı