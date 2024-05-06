Hacılar oynamadan 3 puan aldı

Kaynak: İHA
Hacılar oynamadan 3 puan aldı
Hacılar Erciyesspor; ligin 25. haftasında rakibi Dersimspor’un sahaya çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, haftayı 3 puanla noktaladı. Ligin 25. hafta maçında Dersimspor ile karşılaşması gereken sarı lacivertliler, rakibinin sahaya çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen kazandı.

Sezonun son iç saha maçına çıkan Hacılar Erciyesspor, rakibi Dersimspor’un mücadeleye çıkmamasından dolayı 3 puanı oynamadan kazandı ve 40 puana yükseldi.

Öte yandan Develigücü de, haftayı oynamadan kazanan ekiplerden oldu. Kırmızı siyahlılar, rakibi Ovacık Munzurspor’un ligden çekilmesinden dolayı haftayı 3-0 hükmen galibiyetle noktalayıp 3 puanı hanesine yazdırdı.


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