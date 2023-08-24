Kuzey Kore'nin keşif uydusu fırlatışı yine başarısız oldu

Kuzey Kore, ikinci askeri keşif uydusu fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Üçüncü denemenin Ekim ayında gerçekleştirileceği bildirildi.

KAYNAK: İHA
Kuzey Kore'nin keşif uydusu fırlatışı yine başarısız oldu

Kuzey Kore, ilk askeri keşif uydusu gönderme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ikinci denemeyi gerçekleştirdi. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi (NADA), "Malligyong-1" adlı uyduyu taşıyan "Chollima-1" roketinin Cholsan bölgesindeki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'ndan ikinci kez fırlatıldığını açıkladı.

Roketin birinci ve ikinci aşama uçuşlarının normal seyrinde gerçekleştiği ifade edilirken, üçüncü aşama uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi. Arıza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığını duyuran NADA, üçüncü denemenin Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

GÜNEY KORE DE DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise fırlatmanın yerel saatle 03.50'de Kuzey Kore'nin batı kıyısındaki Tongchang-ri bölgesinden gerçekleştirildiği kaydedilirken, roketin Jeju Adası'nın 149 kilometre güneybatısındaki uluslararası sular üzerinden seyrettiği belirtildi.

JAPONYA HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, balistik teknolojinin kullanıldığı füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise Kuzey Kore'nin bölgesel güvenliği "ciddi şekilde" tehdit eden denemesini "şiddetle" kınadıklarını ifade ederek, Japonya'nın Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Pyongyang'ı protesto ettiğini kaydetti.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz Nisan ayında ülkesinin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklamış, Japonya’yı 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında yapılması beklenen uydu fırlatma girişimi hakkında bilgilendirmişti. Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusu "Malligyong-1"i yörüngeye göndermek üzere 31 Mayıs'ta fırlattığı "Chollima-1" roketi motor arızası nedeniyle Sarı Deniz'e düşmüştü.

KUZEY KORE JAPONYA'YI UYARMIŞTI

Son olarak bu hafta başında 24-31 Ağustos tarihleri arasında yörüngeye uydu göndereceğini açıklayan Kuzey Kore, uyduyu taşıyan roketin parçalarının düşebileceği bölgeler konusunda Japonya'ya uyarıda bulunmuştu. Kuzey Kore'nin açıklaması Japonya, Güney Kore ve ABD'nin tepkisini çekmişti.

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