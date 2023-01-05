﻿Otoyollar sise teslim oldu

Sakarya’da sis, akşam saatlerinde yağışla beraber etkisini göstermeye başlamıştı. Şehrin birçok yerinde etkisini devam ettiren sis; Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor. (İHA)
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