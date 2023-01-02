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İstanbul'da gökdelenler sisten kayboldu

İstanbul'un Anadolu yakasında etkisini sürdüren sis, gökdelerin gözden kaybolmasına neden oldu. Tepelerden çekilen fotoğraflarda sisin üzerine çıkan 'dikey mimari' yani gökdelenler böyle görüntülendi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:36
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İstanbul'da gökdelenler siste kayboldu

İstanbul'da gökdelenler sisten kayboldu
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Anadolu Yakası'nda etkisini sürdüren sis nedeniyle gökdelenler gözden kayboldu.



Anadolu Yakası'nda sis, etkisini göstermeye devam ediyor.

Kartal ve Pendik'te bulunan gökdelenler, sis nedeniyle gözden kayboldu.Binaların üst katından yer gözükmedi.

Gökdelenlerin sisten kaybolmasını bazıları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

İstanbul’da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İstanbul'da dün etkili olan sis bu sabah da sürdü. İstanbul Havaalanı’ndan da görüntülenen sis, renkli görüntülere sahne oldu. Sis bulutlarının arasından çıkan uçaklar, dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Görüntülerde, Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin de sis bulutlarının arasında kaldığı görüldü. Sis bulutların arasında seyreden uçaklarsa görenleri hayrete düşürüyor.

 

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