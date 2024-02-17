Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yönetimindeki TIR’la Ankara yönünde ilerleyen Abdulkadir B, Eyüpsultan’da aracı emniyet şeridine park etmek istedi.
Bu sırada arkadan gelen Mehmet B.’nin kontrolündeki TIR, sollamaya çalıştığı bu Abdulkadir B. yönetimindeki TIR’a çarptı.
Kazada sürücü Mehmet B. ile yanındaki Mehmet Ç. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Mehmet Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Mehmet B. ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.