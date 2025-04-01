'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'a buruk veda... Eşinin haykırışları yürekleri dağladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı. Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Volkan Konak'ın cenaze töreni belli oldu

"BUNU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN"

Selma Konak, eşinin tabutu başında ayakta durmakta güçlük çekti. "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürekleri dağladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise çelenk gönderdi. İmamoğlu dün şu paylaşımı yapmıştı.

"Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum..." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri dağladı

Volkan Konak'ın kayınpederi ve kayınvalidesi gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'a götürülecek.

Volkan Konak'ın ölümüne soruşturma

Volkan Konak'a son görevini yapmak üzere Perihan Savaş, Mehmet Aslan, Müjdat Gezen, Ahmet Selçuk İlkan, Hüsnü Şenlendirici, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Melek Baykal, Kubat ve birçok ünlü isim katıldı. CHP Lideri Özgür Özel de heyetiyle katıldı.