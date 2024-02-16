Mehmet Şimşek: 2028'de fiyat istikrarını sağlayacağız. Emekliler ölmezseniz görürsünüz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun açılışında konuştu. Şimşek, Türkiye'deki yatırım ortamı ve Orta Vadeli Program'ı (OVP) içeren sunum yaptı. İşte o sunumda söylediği sözler, özellikle de emekliler başta olmak üzere asgari ücretlileri kara kara düşündürecek cinsten.

"2028 İTİBARIYLA FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ, YOLCULUK BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Sunumunda Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'a da değinen, Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki buraya ulaşmak için doğru programa sahibiz. 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda. Mali sağlığı düzeltiyoruz, büyük depremden kaynaklanan hasarı onarıyoruz, eksikleri azaltıyoruz, daha da önemlisi bu kazanımları sürekli kılmak için yapısal reformlar uygulayacağız. Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız, konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. Enflasyon azaltılmasına giden yol; enflasyonun bu yıl yüzde 30'ların ortalarına düşmesini, gelecek yıl yüzde 14 civarına düşmesini, 2026'da tek basamaklıya düşmesini hedefliyoruz. Bu, küresel deneyimle uyumlu bir öngörü."

Şimşek'in bu sözleri kafa karıştırdı. Çünkü, hem Cumhurbaşkanı ve hem de Mehmet Şimşek 2026 yılını işaret ediyor, enflasyonun tek haneli hale geleceğini belirtiyordu. Şimdi, hedefler mi değişti 2028 mi hedefleniyor soruları gündeme geldi. Emekliler şayet yaşarlarsa eğer hedef de yine değişmezse fiyat istikrarını yani düşük enflasyonu görebilecekler.