Merkez Bankası doların 1 yıl sonra nereye yükseleceğini açıkladı. Kendileri bile dayanamadı

Yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Bugün TSİ 14.40 Dolar/TL kuru 30,82 ile rekor tazeliyor.

Yayımlanan ankete göre hala fiyat istikrarının sağlanmadığı, hala kurun yükseliş trendinde olduğu görülüyor. 30,00’lu seviyelerin aşıldığı kurun sene sonu beklentisi ise dudak uçuklatıyor.

Kurdaki yükseliş trendi dur durak bilmeden devam ediyor. Yükselen enflasyon, yükselen faiz ve yükselen kur vatandaşın cebini kevgire çevirdi.

Verilen mesajlar ve uygulanan politikanın ne kura ne faize ne de enflasyona etkisinin olmadığı görülüyor.

Sürekli olarak değişen politikalar karşısında piyasadaki karmaşıklık her gün giderek büyüyor.

Yayımlanan ankette politika faizinde de revizenin olduğu görülüyor. Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,62 düzeyinde oluştu.