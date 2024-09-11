KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı

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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) ek yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler yedek yurt sonuçlarına çevrildi. Yedek listede yer alan öğrenciler, yurda yerleşmek için sonuçların açıklanmasını beklerken, sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ek yurt başvurularını aldı. Yedek listede yer alan öğrenciler, yerleştikleri takdirde ilk kayıt ücretini yatırarak yurtta kalmaya başlayabilecekler.

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Ancak yurtta kalamayacak olan öğrencilerin, ilgili yurt müdürlüğünden izin almaları gerekiyor. Bu süreçte öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe beklemeye başladı.

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KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yedek yurt sonuçları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi haftada iki kez, pazartesi ve perşembe günleri açıklanıyordu. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

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Öğrenciler, sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. Sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresine giriş yaparak yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilecekler.

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Yedek yerleştirme sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, ilk kayıt ücretini yatırarak yurda yerleşmeleri gerekiyor. Bu süreci kaçıran öğrencilerin yurt haklarını kaybetmemeleri için yurt müdürlüğü ile iletişim kurmaları büyük önem taşıyor.

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KYK yurtlarına yerleşme heyecanı yaşayan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, süreçle ilgili gelişmeler KYK ve e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

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