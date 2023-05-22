La Liga'da büyük rezalet! Real Madrid'in yıldızına maymun tezahüratı yaptılar

Tribünde maymun tezahüratına federasyon soruşturma başlattı

La Liga'da büyük rezalet! Real Madrid'in yıldızına maymun tezahüratı yaptılar

Editör: Barış Atakan

Valencia - Real Madrid maçındaki ırkçılık skandalı dünya gündeminde. Irkçılığa maruz kalan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr., maç sonrası tepkisini gösterdi.

Valencia'nın Real Madrid'i 1-0 yendiği maçta Vinicius Jr. 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Pozisyonun ardından saha karıştı. Vinicius Jr.'un rakibi tarafından boğazının sıkıldığı, top atıldığı anlar ekrana geldi.

Aynı zamanda tribünlerden siyahi oyuncuya “mono” yani maymun aynı anlamına gelen çirkin tezahürat yapıldı.

Real Madrid’in genç yıldızı, “Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu La Liga.” açıklamasında bulundu. Carlo Ancelotti ise maç sonrasında; “Burada yaşananlar hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Bence bizim bugün yenilmemizden daha önemli şeyler var. Hiçbiri yaşanmamalıydı. Bu ligde bir şeyler yanlış gidiyor” açıklamasında bulundu.

FEDERASYON DEVREDE

La Liga yönetimi ise konuyla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yıldız oyuncunun daha önce 9 kez ırkçılık hakkında şikayette bulunduğu ifade edildi.

Aynı zamanda, stadyumdaki bütün görsellerin incelenmek üzere talep edildiği de vurgulandı.

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