La Nina kışı geliyor. Bu 2 tarih arasında kabus yaşanacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son yaptığı açıklamada 2024 sonlarına doğru La Nina hava olayının yeniden etkisini göstermeye başlayabileceğini duyurdu. Kuruluş, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina’nın görülme olasılığının yüzde 60 gibi yüksek bir seviyede olduğunu vurguladı.

La Nina, dünya genelinde hava koşullarını etkileyen önemli doğa olaylarından biri olarak biliniyor. Özellikle okyanus yüzey sıcaklıklarında düşüşe neden olan bu fenomen, gezegende daha serin hava koşullarını beraberinde getiriyor.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu’nun orta ve doğu kısımlarında okyanus yüzey sıcaklıklarının normalden daha düşük olmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır.

Bu olayın tam tersi olan El Nino ise yüzey sıcaklıklarının normalden daha yüksek olmasına sebep olur.

La Nina’nın etkileri, dünya genelinde farklı şekillerde hissedilir.

Örneğin, Kuzey Amerika’da daha soğuk ve yağışlı bir kış beklentisi yaratırken, bazı bölgelerde ise kuraklık riskini artırabilir.

UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji uzmanı Dr. Ali Demir, La Nina'nın dünya genelinde hava durumu üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Demir’e göre, özellikle tropikal bölgelerde fırtınalar ve aşırı yağışlar artabilirken, dünyanın diğer bölgelerinde anormal hava koşulları gözlemlenebilir.

Türkiye özelinde ise Demir, La Nina’nın geçmişte olduğu gibi 2024-2025 kışında da sıcaklıkların ortalamanın altında seyredeceğini tahmin ediyor. Türkiye'de daha soğuk ve kar yağışlı bir kış olabileceğini belirten Demir, "La Nina etkisi altında geçen yıllarda Türkiye'de şiddetli kış koşulları gözlemlendi. Bu yıl da benzer bir tabloyla karşılaşmamız olası" diyor. Türkiye’de La Nina'nın yaşandığı önceki dönemlerde özellikle 2010-2011 ve 2017-2018 yıllarında sert kışlar gözlemlenmişti.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK

La Nina’nın etkisi, Türkiye gibi ılıman iklim kuşağında yer alan ülkelerde farklı şekillerde hissedilebilir. Genellikle bu dönemde Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşer ve özellikle kış aylarında kar yağışının artması beklenir.

Bunun yanı sıra, La Nina'nın etkisiyle bazı bölgelerde aşırı soğuklar ve fırtınalar yaşanabilir. Türkiye’de tarımsal üretim ve enerji talebi de La Nina’nın etkilerinden nasibini alabilir. Özellikle don olayları ve sert kış koşulları tarım sektörünü olumsuz etkileyebilirken, soğuk hava nedeniyle enerji tüketiminde artış yaşanabilir.

WMO'nun bu uyarıları, küresel hava olaylarının yakından takip edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. La Nina’nın etkisinin, Türkiye'deki kış koşullarını zorlaştırabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalı.