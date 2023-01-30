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Dünyada bir ilk. Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi

İngiltere’deki bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı ilk kez bir insana naklettiği bildirildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:49
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Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi

Dünyada bir ilk. Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi
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Medyascope’nin BBC’den çevirdiği habere göre; İngiltere’deki bilim insanlarının asıl hedefi, kan bağışını engellemek olmadığı ifade edildi. Bilim insanları, bu klinik deneyle, çok nadir bulunan ve elde edilmesi güç olan kan gruplarını üretmek istediği vurgulandı.

Klinik çalışma kapsamında, birkaç yemek kaşığı miktarındaki kanın vücutta nasıl performans göstereceği test edileceği bildirildi.

Örnek olarak Orak Hücreli Anemi hastası olan kişilere düzenli olarak kan nakli yapılması gerektiğin altı çizildi. Fakat nakledilen kan tam olarak uyum göstermezse, vücut bunu reddediyor ve tedavi başarısız olduğu bildirildi.

Bristol Üniversitesi’nden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok nadir bulunduğunun altını çizerek, “Sadece 10 kişide görülen kan grupları var” diyor. Örneğin, ilk olarak Hindistan’da görülen Bombay isimli kan grubundan, İngiltere genelinde yalnızca üç ünite bulunuyor.

Laboratuvarda üretilen bir kırmızı kan hücresi.

KAN HÜCRESİ NASIL ÜRETİLİYOR?

Prof. Toye verdiği demeçte, “Gelecekte mümkün oldukça çok kan yapmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

Araştırma projesi, Bristol, Cambridge, Londra’daki ekiplerin beraber çalışması ile ilerliyor. Araştırma, akciğerlerden vücudun geri kalanına oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine odaklanıyor.

Projenin işleyişi ise şu şekilde:

Yarım litre civarında bağışlanan bir kan alınır.

Manyetik boncuklar sayesinde kırmızı kan hücresi olma yeteneğine sahip olan kök hücreleri ayrıştırılır.

Ayrıştırılan bu kök hücreler, laboratuvar ortamında çoğaltılır ve kırmızı kan hücresi olmaya yönlendirilir.

Bu işlem yaklaşık üç hafta sürüyor. Üç haftanın sonunda yarım milyon kök hücresi bulunan havuzdan 50 milyar kırmızı kan hücresi elde ediliyor. Bunlar da filtreleniyor ve 15 milyar kırmızı kan hücresine indiriliyor.

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