Laf atma kavgası cinayetle bitti

Erzurum’da Ramazan Kanbur isimli şahıs, Yalçın Çakıloğlu isimli gencin yanındaki kızlara laf attığı gerekçesiyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Laf atma kavgası cinayetle bitti

İHA'nın haberine göre, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Zambak Sokak üzerinde meydana gelen olayda laf atma kavgası kanlı bitti.

İddiaya göre Yalçın Çakıloğlu (21), yanındaki F.K. (19) isimli erkek arkadaşı ve kız arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyordu. Sokakta yürüyen arkadaşların karşısına alkollü olduğu iddia edilen Ramazan Kanbur (33) çıktı.

Ramazan Kanbur, katil zanlısı Yalçın Çakıloğlu’nun yanında bulunan kızlara laf attı. Bunun üzerine katil zanlısı Çakıloğlu ve erkek arkadaşı F.K. ile Ramazan Kanbur arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Kanbur, boynundan ve karnından bıçaklandı. Kanbur’u bıçaklayan şüpheli Yalçın Çakıloğlu olay yerinden kaçtı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLDÜRÜLEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ramazan Kanbur'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Yalçın Çakıloğlu, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçak ile yakalandı. Şüphelinin yakalandığı evde, üzerinde öldürülen Ramazan Kanbur’a ait kanın olduğu düşünülen kanlı pantolon ele geçirildi.

Gözaltına alınan Katil zanlısı Çakıloğlu'nun ifadesinde, "Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakıloğlu ile birlikte kavgaya karışan arkadaşı F.K. (19) da ekiplerce gözaltına alındı. F.K., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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