Laf-ı güzaf. Fenerbahçe Galatasaray kalesine tek bir şut bile çekemedi

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Karşılaşma Fenerbahçe açısından ele alındığında ilk yarı bana gösterdi ki; burada ne teknik, ne taktik, ne de başka bir şey konuşulabilir. Galatasaray ligi -bana göre- Jesus’tan dolayı 4-2’lik Beşiktaş yenilgisinden bile önce kafada bitirmiş olan Fenerbahçe karşısında her zamanki kararlı futbolunu ortaya koyup yola devam ediyordu.

NEYE 'YANMAK' LAZIM?

Fenerbahçe’deki yanlış oyuncu ve -gereksiz- ısrarlı kadro tercihlerine mi yanmak lazım? Ferdi’nin sezon boyu herkesten çok oyunu istemesi ama tek başına kalmasına mı? Kim Min Jae gönderildikten sonra yerine alınan isimlerdeki hatalı tercihlere mi? Hangi birine ben de bilmiyordum birinci devre sona erdiğinde...

TEK BİR İLAÇ VAR: KÖKLÜ DEĞİŞİM

Sarı lacivertli camia için; dönüp bu sezona ve yaşananlara isyan etmek de bir seçenek… Önceki sezonlarda elde edilemeyen başarılara bu yılı da ekleyip iyice ortalığı karıştırmak da… Ancak açık olan bir gerçek vardı ki; Fenerbahçe camiasına artık tamamen köklü bir futbol şubesi ya da yönetim değişimi ilaç olur ancak...

GOL BİLE 'UYANDIRAMADI'

Şampiyonluk kutlayıp sahaya çıkan Galatasaray'ın kalesine tek bir şut dahi çekemeyen, âdeta her geçen an daha çok basireti bağlanan Fenerbahçe; 28. dakikada Zaniolo'nun golüyle bile hiçbir şekilde 'uyanamadı'... İkinci devre gerçekten adına yakışır bir derbiyi Fenerbahçe açısından da izler miyiz diye düşündüm ama bu konuda şüphem çoktu.

GALATASARAY, BİLDİĞİMİZ GİBİ...

Galatasaray her zamanki gibi aynı kararlılıkla sakin şekilde futbolunu oynadı, taraftarının desteğini arkasına aldı ve oyunu her yönüyle domine etmeyi bildi. Sahada 1. bölgeden itibaren hiçbir alanda boşluk bırakmayan sarı kırmızılılar, özellikle ikinci bölge yani orta sahadaki üstünlüğünü çok iyi kullandı. Fenerbahçe'nin önde kurduğu defansın arkasına yaptıkları bindirmelerden birinde de Zaniolo ile skora gitmeyi başardılar: 1-0.

ICARDI YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda yine 'evlere şenlik' bir Fenerbahçe izlemeye devam ettik. Maçta geride kalan 60 dakikada isabetli şut dahi çekemeyen Kanarya'da bir de 61'de Luan Peres kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 dakika sonra, son 10 maçın 8'inde ağları sarsan Icardi yine sahneye çıktı. Galatasaray, 2-0'lık skoru alarak hayallerindeki gibi bir performansla şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı.

ZANIOLO BAŞLADIĞI GİBİ BİTİRDİ

Fenerbahçe için işkenceye dönüşen karşılaşma bir türlü bitmek bilmedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Zaniolo, gollere başladığı gibi bitirmeye niteyliydi. Başarılı futbolcu 78. dakikada uzaklardan çektiği şutla maçın ipini çekti: 3-0.

TEK BİR İSABETLİ ŞUT DAHİ YOK

Geriye maç bitiminde bile hiçbir isabetli şut çekememiş, 90 dakika boyunca varlık gösterememiş bir Fenerbahçe ve şampiyonluğa kanatlanan bir Galatasaray kalıyordu NEF Stadyumu'nda...