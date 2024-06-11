Lagarde’den faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bankasının temkinli adımlar atacağını söyleyerek, haziran ayındaki faiz indirimini hızlı bir şekilde yenilerinin takip etmeyeceği mesajını piyasalara verdi.

Bazı Avrupa merkezli gazetelere röportaj veren Lagarde haziran kararı için “Uygun kararı verdik ancak bu faizlerin doğrusal bir düşüş yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Faizleri tekrar sabit tuttuğumuz dönemler olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde sadece ekonomi hakkında yeni projeksiyonlar ortaya koyduklarında değil her toplantıda mevcut durumu yeniden gözden geçireceklerini belirtti. Euro Bölgesi mayıs enflasyonu yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, AMB’nin yakından izlediği birinci çeyrek ücret artışı verisi de tahminleri aşmıştı.

Lagarde bu verilerin daha iyi olabileceğini dile getirirken “Yine de dezenflasyonun yeterince yol aldığını düşündük ve önümüzdeki 18 ay boyunca gelişimin devam etmesini beklediğimizden faizleri indirdik” ifadelerini kullandı.

AMB yüzde 2 enflasyon hedefine 18 ay sonra, bir başka ifadeyle 2025 sonunda ulaşması hedefleniyor.