Lagarde’den faiz mesajı

Christine Lagarde, katıldığı bir konferansta ekonomik verilerin ECB’nin para politikası kararlarında önemini dile getiren Lagarde, bankanın Haziran 2024’te ücret gelişmelerine dair önemli verilere ek olarak merkez bankası ekonomistlerinin yeni ekonomik tahminlerinin de olacağını belirtti.

Lagarde "Haziran ayına kadar mart ayındaki tahminlerimizde öngördüğümüz enflasyon patikasının geçerliliğini koruyup korumadığını teyit edecek yeni bir dizi projeksiyona sahip olacağız. Bu projeksiyonlar aynı zamanda bize dolaylı olarak enflasyonun ana patikası hakkında daha fazla fikir verecektir." dedi.

Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için daha uzun bir fırsat alanı olacağını söyleyen Lagarde, tüm bu faktörlerin uyumlu hale getirilmesi durumunda, ECB’in para politikası döngüsünde önlemleri daha az kısıtlayıcı hale getireceği alana gireceğini belirtti.