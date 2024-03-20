Su ürünü yetiştiriciliğinde ürün bazında birlik kurulabilecek

Kaynak: AA
Su ürünü yetiştiriciliğinde ürün bazında birlik kurulabilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünü yetiştiriciliğinde, tek bir ürün ya da ürün grubu bazında birlik kurulabilmesine ilişkin düzenleme yaptığını duyurdu.

Bakanlığın "Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan bu düzenlemeyle, su ürünleri üretimiyle alakalı ürün ve ürün grupları belirlendi.
Düzenlemeye göre, deniz yetiştiriciliği ürünleri, Türk somonu, çipura ve levrek, midye, orkinos, yumuşakçalar, kabuklular ile su bitkileri olarak tespit edildi. İç su yetiştiriciliği ürünleri ise alabalık (tüm alabalık türleri), sazan, yayın ve mersin balığı, yumuşakçalar, kabuklular ile su bitkileri olarak belirlendi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu yönetmelikle, su ürünleri yetiştiriciliği yapanların ihtiyaçları kapsamında "deniz ürünleri" ve "iç su ürünleri" başlıkları altında yetiştirilen ürünler belirtildi.
Bu kapsamda ürünlerle alakalı tek başına ve grup olarak üretici birliğinin kuruluşu amaçlandı.

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