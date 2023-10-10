Laik eğitime tırpan. Manevi danışmanlık adı altında imamlar derse girmeye başladı

Cumhuriyet’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) Projesi’nin ilk ayağı eğitim öğretimin başlamasıyla hayata geçti.

İlk olarak İzmir ve Eskişehir’de başlayan sonra Türkiye geneline yayılan projeye göre eğitim yılı boyunca imam ve vaizler tarafından okullarda “değerler eğitimi” verilecek. STK, veliler ve eğitimcilerin ÇEDES Projesi’nin laik eğitime karşı yapılan bir uygulama olduğunu din görevlisinin okulda olmaması gerektiğini ifade ederek iptalini istemişti.

İzmir Karabağlar’da müftülük vaizi Dr. Rıdvan Sanur, “2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevliler Haftası” nedeniyle Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi’nde “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” konferansı verdi.

‘İMAN VE İSTİKAMET’

Türkiye genelinde yurt sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerine cemaat ve tarikatlardan sonra ilçe müftülükleri de manevi danışmanlık altında barınma yerleri bulmaya çalıştı. Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan ise Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “İman ve İstikamet” konulu konferans verdi.

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Manisa İl Müftülüğü, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gençlerin dini ve milli duygularla yetişmelerine katkı sağlamak için manevi danışmanlık hizmetleri yürütülyoruz” dedi. Bergama ilçesinde ise 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri ders saatinde “2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası” nedeniyle Maltepe Camisi’ne götürüldü. Burada ilçe vaizi İbrahim Önder ve imam hatip Mehmet Güzel tarafından kuran okundu, dualar edildi. Bergama İlçe Müftülüğü, dua edilirken camideki çocukların yüzü açık fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

LAİK EĞİTİME TIRPAN

Eğitim Sen Bergama baş temsilcisi Şirin Ural, çocukların okul saatinde camide olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek “Bu yapılanlar eğitimde laikliğin tırpanlanmasının sonucu olarak görüyoruz. Hassas olunan yerlerde prosedürüne uygun olarak yapıyorlar. Ailelerden izin alıyorlar. Ama kırsal yerlerde bunu ailelerin haberi olmadan çocukları mahalledeki camilere gönderiyorlar. ÇEDES Projesi bu uygulamaları yapmaları için bir araç oluyor. Veliler çoçuklarının katılmaması için dilekçe veriyor ama yine de projeyi durdurmak için yeterli olmadı” tepkisini gösterdi.