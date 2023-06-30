Eğitim tarikattan diploma bakanlıktan: Tarikatlara giden 300 imam hatipli devamsızlıkları sıfırlanarak mezun edildi

İmam hatip ortaokuluna kayıtlı 300 öğrencinin 1 yıl hiç okulda derse girmeden, tarikatlara dini eğitime gönderildikten sonra devamsızlıkları sıfırlanarak mezun edildikleri belirtildi. Skandalı, Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş ortaya çıkardı.

Eğitim tarikattan diploma bakanlıktan: Tarikatlara giden 300 imam hatipli devamsızlıkları sıfırlanarak mezun edildi

Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda kayıtlı 900 öğrenciden 300'ünün, 180 eğitim gününe denk gelen bir eğitim yılı süresince tek bir derse dahi girmeden yalnızca sınavlara katıldığı ve eğitim için tarikatlara gittiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yönetmeliği'ne aykırı olarak okul idaresinin de Şube Öğretmenler Kurulu'nu toplayıp, bu öğrencilerin devamsızlıklarının sıfırlandığı söyledi.

Sözcü’den Sultan Uçar imzalı habere göre, Ümraniye Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 900 öğrenciden 300'ünün 2022-2023 eğitim öğretim yılında hiçbir derse girmediğini söyleyen Toruş, “Okula sadece sınav haftası ve sınav saatinde gelip, sınavlara girip çıkıp, eğitim için tarikata gittiler. Ümraniye'de imam hatipler benzer durumda. En çok devamsızlık bu okulda” dedi.

Öğrencilerin karnelerinde bir gün dahi devamsızlık yapmamış gibi gösterildiğini kaydeden Başkan Kadir Toruş şu ifadeleri kullandı:

“Resmi evrak olan karnede sahtekarlık yapılarak, öğrenci devamsızlıkları sıfırlandı. Sahtekarlığa öğretmenlerin itirazını, okul idaresi kayıt altına almadı. Tarikatlar, imam hatipleri açık öğretime çevirirken, MEB, örgün eğitim diploması verdi. MEB Temel Kanunu'na aykırı ve laik eğitime karşı tarikatlara öğrenci göndermek için Şube Öğretmenler Kurulu kullanıldı.

Kurul normalde, öğrencilerin yıl boyu akademik başarısını görüşüp, bir sonraki yılın eğitimini planlar. AKP, dindar ve kindar nesil için okul idarelerini baskı altına alıp, kullandı. Öğretmenler, sınıf geçirdiği öğrenciyi tanımıyor. Öğretmenler, bunun suç olduğunu defalarca okul idaresine bildirse de, hukuksuzluk sürdü. Son karneler, sahtekarlığı kanıtladı. ŞÖK kararıyla her okulda en fazla 10-15 öğrenci sınıf geçerken, bu okuldaki 900 öğrenciden 300'ü, yani her 3 öğrenciden 1'i öğretmenler de zorla suç ortağı yapılıp, sınıf geçirildi."

MEB HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Hukuki kanallara başvuracaklarını belirten Kadir Toruş, “MEB, tarikatlara öğrenci kaçırmak için imam hatipleri, tarikatlara paravan yaptı. İmam hatiplere öğrenci kaydetmek için velileri zorlayan MEB, şimdi de devamsız öğrenci kayıtlarını sıfırlayarak, imam hatiplerden tarikatlara öğrenci kaçırıyor. Öğrencileri, sahtecilikle tarikatlara ittiler. MEB hakkında pazartesi günü savcılığa suç duyurusu yapacağız” ifadelerini kullandı.

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