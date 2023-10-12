Lale Orta'nın yasak aşkı ortaya çıktı. Hakan Ceylan'ın eşinden şok eden iddia. Hakem camiası karıştı

FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ve eşi Leyla Ceylan arasındaki şiddetli geçimsizlik mahkemeye tayındı. Ceylan'ın, bir süredir MHK eski Başkanı Lale Orta ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Sabah'tan Fatih Şendil'in haberine göre uluslararası bir üniversitenin Türkiye sorumluluğunu yürüten Leyla Ceylan ile Türk futbolunun önemli hakemlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık evliliklerinin arasına, Türkiye'nin ilk kadın hakemlerinden birisi olan ve geçtiğimiz sene Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı yapan Lale Orta girdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa maçında VAR hakemi olan Hakan Ceylan ile o dönem MHK Başkanı Lale Orta arasındaki aşk iddiaları günlerce konuşulmuştu.

Yeni Asır'daki habere göre İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detayları ortaya çıktı.

Bir çocuk annesi Leyla Ceylan, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Eşi Hakan Ceylan'ın telefon ekran kilidi şifresini kendisinden gizlediğini, gizli görüşmeler yaptığını vurgulayan Leyla Ceylan, söz konusu yasak aşk ile ilgili de duyumlar aldığını belirtti.

İstanbul Riva'daki tesislerde eşini ve Lale Orta'yı birçok kişinin başbaşa gördüğünü ve kendisine bunun iletildiğini anlatan Leyla Ceylan, "Şüphelerim yersiz değil. Kıskançlık peşinde de değilim. Eşimin kullandığı telefon hattının 1 yıl geriye dönük görüşme ve mesajlaşma dökümü neticesinde her şey ortaya çıkacaktır" dedi.