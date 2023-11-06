Tartışılan Lale Orta'ya UEFA'dan ilginç görev

UEFA gözlemcisi ve Eski MHK Başkanı Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

TFF'den yapılan açıklamada, Lale Orta'nın 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'ta oynanacak müsabakalarda görev yapacağı belirtildi.

ALİ KOÇ'TAN LALE ORTA CEVABI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz sezonun MHK Başkanı olan Lale Orta'nın kendisine görüntü yollaması hakkında konuşan Koç "Sayın Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü yollaması ile ilgili. Niye öbürlerini açmıyorsunuz. Galatasaray da soruşturulsun dediği için mi soruşturma açmıyorsunuz? Adana Demirspor - Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada bir pozisyonun VAR görüntüsü dönemin MHK Başkanı Lale Orta, tarafından size gönderildi mi? 2; yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa ilave açıklamanız verilen adrese yollayın diyor. Sen beni fiziken sorgulaman lazım, senin beni ifadeye alman lazım. Bu iddialarda bulunan kişi o kadar değiştirebiliyor ki ifadeyi böyle yazıyla iki ucuz soruyla soruşturulacak konular değil. Bu Türk futbolunun selameti için soruşturulması gereken konular. Bu Etik Kurulu'nun soruşturacağı konu bununla kalacaksa vay sizin halinize. Bizzat gelen bir şey yok dedik diye dolaylı gitti deniyor. İçiniz rahat olsun, başkanınıza, yönetim kuruluna gelen, bize gelen hiçbir şey yok. Ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim, onun için bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın. Belge var dedin, biri Lale Orta'nın bize yolladığı görüntüler. 12 hakemden bahsediyor. Kim bu 12 adam, kim buna bu bilgileri vermiş. Belki aldatmışlar bunu. Hemen inanmış. Dolayısıyla ortaya çıkacak. İkincisi Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor; ben bir profil karakter yapısı çizmeye çalışıyorum" cümlelerine yer vermişti.