Lamborghini ailesi karıştı. Gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı

İddialar Napolili bir güzellik uzmanı olan 35 yaşındaki Flavia Borzone'nin bir mahkemeye başvurarak Lamborghini ailesinin bir ferdi olduğunu söylemesiyle başladı.

Borzone, mahkemeye verdiği ilk ifadede opera sanatçısı olan olan annesi Rosalba Colosimo'nun şirketin kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini ile yaşadığı ilişkiden sonra doğduğunu ifade etti.

Tonino Lamborghini ortaya atılan bu iddiayı yalanlarken, Borzone ise özel dedektif tutarak bir DNA testi yaptırdığını belirtti. Borzone yargıçlara Lamborghini'nin meşru kızlarından biri olan ve Geordie Shore adlı reality şovda yer alan şarkıcı ve influencer Elettra Lamborghini'den DNA örneği almak için özel dedektifler tuttuğunu ifade etti.

PİPETTEN DNA ALINDI

Ortaya atılan iddilara göre dedektiflerden biri, Elettra Lamborghini'nin soğuk kahve içmek için kullandığı bir pipeti ele geçirerek DNA testi yaptı. Borzone'nin avukatı olan Sergio Culiersi, testin Borzone ve 29 yaşındaki Elettra Lamborghini'nin babalarının aynı olduğunu ifade ederek"yüzde 100" kanıtladığını söyledi.

Borzone, babası olduğunu iddia ettiği Lamborghini'den para talep etmeyeceğini söyledi.

Borzone annesiyle Lamborghini'nin bir süre ilişki yaşadığını ve o sırada Colosimo'nun 17 yaşında olduğunu ifade ederek çiftin daha sonra ayrıldığını ve baba olarak bildiği annesinin kocasının da öz babası olmadığını çok sonra öğrendiğini aktardı. Borzone, "Annem ile babam olduğunu düşündüğüm adam tartıştığında annemin 'Araya girme çünkü Flavia senin kızın değil' dediğini duyuyordum" sözlerini kullandı.

"KIZ KARDEŞİNE" SESLENDİ

2019 yılında babasının Tonino Lamborghini olabileceğini fark eden genç kadın, kız kardeşi olduğunu tahmin ettiği Lamborghini'nin kızı Elettra Lamborghini'ye de seslendi.

Şarkıcı ve influencer olan Lamborghini'ye seslenen Borzone, "Beni kendi yerine koy ve babanı ikna etmeye çalış. Ben onunla konuşmak ve gerçeği öğrenmek istiyorum" dedi.