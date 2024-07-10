Lamine Yamal 16 yaşında mucizeyi başardı. Erken öten horozu kesti

Futbolun adaleti yoktur derler.

Varmış.

Bu gece adalet yerini buldu ve İspanya Fransa'yı yenerek ilk finalist oldu.

Neden adalet yerini buldu biliyor musunuz?

Fransa buraya gelene kadar şöyle adam gibi tek bir gol bile atamamıştı.

Gruplarda Hollanda ile golsüz berabere kalmış Polonya kaşışında penaltı golüne rağmen kazanamamış, Belçika'yı Belçika'nın kendi kalesine attığı golle geçebilmişti.

Çeyrek finalde ise Portekiz'i penaltılarla elemişti.

Kısacası Fransa yarıfinale organize tek bir gol atamadan futbol şansıyla gelmişti.

İspanya ise öyle mi? Hırvatistan, İtalya, Almanya gibi devleri geçip 11 gole imza atmıştı.

Bu düzeydeki maçların favorisi olmaz ama maç öncesi ibre İspanya'dan yanaydı.

İspanya maça iyi başlasa da gole erken ulaşan Fransa oldu. İlk kez organize bir gol attılar. Daha 9. dakika dolmadan Mbappe'nin ortasında Kolo Muani Fransa'yı öne geçirdi.

Biliyorsunuz Fransızlar'ın amblemi horozdur.

Bu golle İspanya'ya horozlanmaya kalktılar.

Ama erken öten horozun kesileceğini unuttular.

Genelde rakibi sahasında kabul eden Fransa, topu kazandığında Kante, Mbappe, Dembele gibi silahlarıyla ani ve hızlı ataklar düzenlemeye çalışırken, İspanya oyunu Fransa kalesine yıkan taraf oldu.

Fransa'nın golünden sonra 16 yaşındaki bir velet çıktı ortaya; Lamina Yamal.

Sağ kanatta öyle bir esti ki, Fransız savunması oyuna Fransız kaldı. İspanya'nın sol kanatındaki 21 yaşındaki Nico Williams bir hayli yıprattı Fransızlar'ı.

Bu baskıyla yüklenen İspanya'da Lamina Yamal 20. dakikada öyle muhteşem bir gol attı ki, sanki bizim Arda'ya özenmişti.

Yamal'ın 25 metreden attığı bu süper golü, Arda Güler'in Gürcistan'a attığının bir benzeriydi.

Ele avuca sığmayan bu 16 yaşındaki Lamine Yamal oyuna öyle ağırlığını koydu ki, 25 dakika Olma'ya süper bir asist yaptı, İspanya 5 dakika içinde 2-1 öne geçti.

Bu ilk yarının skoruydu.

İkinci yarıda Fransa'da özellikle Kante İspanya savunmasını zor durumlarda bırakırken, teknik direktör Deschamps şok bir kararla o ana kadar takımın en iyisi olan bu futbolcuyu oyundan aldı.

Tamam Kante 33 yaşında ama daha bir 90 dakika oynayacak görünümdeydi.

Olacak iş değildi.

İspanyollar genç, yeni bir jenerasyon olsa bile öne geçtikten sonra oyunu yavaşlatmayı, kontrol altına almayı ve iyi paslaşmayı beceren bir ekip.

Bu özellik İspanya futbolunun genlerinde var sanki.

Fransızlar gol için oyunu ne kadar hızlandırmaya çalışsa da, İspanyollar o kadar yavaşlaşmaya uğraştılar.

Ve bunda çok başarılı oldular.

90 dakika sonunda kazanan İspanya oldu ve finale yükseldi.

Şu gerçek ki, 16 yaşındaki Lamine Yamal Fransa'nın celladı oldu.