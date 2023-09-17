Lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü

Kaza, öğleden sonra Ergani ilçesine bağlı kırsal Karaburçak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü Serkan Askan (33) yönetimindeki lastiği patlayan 06 CDR 74 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde sürücü Serkan Askan ile araçta bulunan Mert Keser (7) ve Murat Keser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.