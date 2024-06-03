Lastiği patlayan TIR devrildi. yol 3 saat ulaşıma kapandı: 1 yaralı

Ankara Caddesi Konak istikameti Bayraklı mevkisinde meydana gelen olayda, Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl taşıyan K.Ö.’nün kullandığı 35 AJR 087 plakalı TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR’ın 35 KA 9930 plakalı dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü K.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla birlikte yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.