Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki Hezil çayında gerçekleşti. Arkadaşları ile çay kenarına pikniğe giden Silopi Yenişehir Mesleki ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Kına, serinlemek için çaya girdi.

Suda çırpınmaya başlayan Mehmet Kınna kısa süre içinde gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Mehmet Kınna, olay yerine sevk ediyen sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Kınna hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşatılamadı