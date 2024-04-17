'Layka' aramada 1 kilo kokain buldu

Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen şüpheliyi takibe aldı ve İzmir Otogarı'nda operasyon düzenledi. Yapılan aramada, şüphelinin çantasında saklanmış olan kokain bulundu ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise makilik arazide yapılan dronla aramada, izinsiz ekildiği tespit edilen 1017 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, kenevirleri imha etmek üzere söktü ve kimin diktiğini tespit etmek için çalışmalara devam ediyor.