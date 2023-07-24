Lebeniye çorbası nasıl yapılır? Lebeniye çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sıcak yaz günlerinde soğuk bir lezzet arayanlar için Şanlıurfa’nın yöresel lezzetlerinden lebeniye çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır? Lebeniye çorbası tarifinin malzemeleri neler?