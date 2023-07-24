Şanlıurfa’nın yöresel lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası yaz sıcaklarının sevilen çorbası. Lebeniye çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır? Lebeniye çorbası tarifinin malzemeleri neler?
İşte lebeniye çorbası tarifi…
LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1, 5 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- Yarım limon suyu
- 5, 5 su bardağı su
- 200 gr. Kıyma
- 1 adet soğan
- Tuz, karabiber
LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Pirinci yıkayıp 1 su bardağı su ile pişirin.
Pişen pirinçlerin üzerine kalan 4, 5 su bardağı suyu da ilave edip kaynatın. Kaynayınca nohutları ekleyin.
Bir kasede yoğurt, un, limon suyunu karıştırın.
Kaynayan çorbadan 1 kepçe kaseye alıp karıştırın ve bu kasedeki karışımı çorbanın üzerine yavaşça dökün. Karıştırın.
Köftesi için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurun nohut büyüklüğünde toplar yapın.
Tereyağında köfteleri kızartıp üzerine nane ekleyin ve pişen çorbanın üzerine gezdirin.