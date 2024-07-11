Leeds United, Joe Rothwell'i kiraladı

Leeds United yönetimi Premier Lig ekibi Bournemouth'tan Joe Rothwell'in transferini tamamladığını açıkladı. Orta saha oyuncusu,

29 yaşındaki oyuncu, geçen dönemin ikinci yarısını United'ın yükselme rakibi Southampton'da kiralık olarak geçirdi ve bu sürede 19 kez forma giyi.

Adını, eski milli oyuncularımızdan Tugay Kerimoğlu'nun bir zamanlar kaptanlığını üstlendiği Blackburn Rovers'ta duyuran Rothwell, Southampton'ın Mayıs ayında United'a karşı kazandığı Championship play-off finalinde yedek kulübesinde oturmuştu.