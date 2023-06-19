Leke kavgasında tabureler havada uçuştu

Diyarbakır'da kuru temizlemecideki leke tartışması sokağa taştı. Taraflar birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdı.

Leke kavgasında tabureler havada uçuştu

Diyarbakır’da tabureli ve sopalı kavga kameradaDiyarbakır'da esnaf ile müşterisi arasında tabure ve sopalı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada bir kişi hafif yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Dicle Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen müşteri, kuru temizleme dükkanında iş yeri sahibi ile elbisesinde leke olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. (DHA)

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