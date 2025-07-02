Leman dergisine yeni soruşturma!

Leman Dergisi’nin son sayısında dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Hemen ardından pek çok isim Leman binasının önünde eylemler gerçekleştirmişti.
Son olarak; 26 Haziran'da yayımlanan karikatür nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Leman dergisine mali soruşturma açıldı. Yurtdışı üzerinden mali destek olup olmadığı incelenecek.
Leman Dergisi'ne erişim engeli
Erdoğan'dan Leman dergisi tepkisi: Alçak bir provokasyon
Karikatür krizi büyüyor: Aynur Aydın'dan Leman Dergisi'ne sert kınama