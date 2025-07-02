Leman dergisine yeni soruşturma!

Leman Dergisi’nin son sayısında dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Hemen ardından pek çok isim Leman binasının önünde eylemler gerçekleştirmişti.

Son olarak; 26 Haziran'da yayımlanan karikatür nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Leman dergisine mali soruşturma açıldı. Yurtdışı üzerinden mali destek olup olmadığı incelenecek.

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