Leman dergisine yeni soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Leman dergisine yeni soruşturma!

Leman dergisine mali soruşturma açıldı. Yurtdışı üzerinden mali destek olup olmadığı incelenecek.

Leman Dergisi’nin son sayısında dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Hemen ardından pek çok isim Leman binasının önünde eylemler gerçekleştirmişti.

Son olarak; 26 Haziran'da yayımlanan karikatür nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Leman dergisine mali soruşturma açıldı. Yurtdışı üzerinden mali destek olup olmadığı incelenecek.

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