20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Lenfödemi hastaları nelere çok dikkat etmeli?

Kronik bir rahatsızlık olan lenfödem zamanında ve etkin bir şekilde tedavi edilmezse ilerleyebiliyor. Peki lenfödemi nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Prof. Ftr. Gül Baltacı konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:52
Takip Et

Lenfödemi hastaları dikkat

Lenfödemi hastaları nelere çok dikkat etmeli?
+
Aa
-

Kol, bacak veya gövdede şişlik, sıkılık, ağırlık hissi, gerginlik, doluluk hissi, sertlik, karıncalanma, saat, yüzük ve bilezik gibi aksesuarların sıkması ve daha önce yapılan hareketlerde zorlanma gibi belirtilerle ortaya çıkan lenfödem tedavisinde geç kalmamak büyük önem taşır.

Prof. Ftr. Gül Baltacı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Lenf sistemi, lenf damarları ve lenf nodülleri, bademcik ve dalak gibi lenfatik organlardan oluşmaktadır ve bağışıklık sisteminin önemli bir ögesi. Lenf sisteminin en önemli görevi doku sıvısı ve içinde bulunan protein, su hücre, yağ gibi maddelerin venöz yani toplardamar sistemine drenajını yapmak ve taşınmasını sağlamaktır. Lenf sistemi yeterince çalışamazsa, taşımakla yükümlü olduğu maddeleri taşıyamaz ve bu maddeler dolaşıma katılamaz. Bu duruma bağlı olarak, hastada şişlik oluşarak lenfödem gelişmektedir.
Lenfödem hastalarda doğuştan veya herhangi bir dış faktöre bağlı olarak gelişmektedir. Lenfödeme sebep olan başlıca dış faktörler arasında; radyoterapi alınması, özellikle lenf bezlerinin alınması gibi bir cerrahi operasyon geçirilmiş olması ve lenf sistemine zarar veren travmalara maruz kalınması yer almaktadır.”

 

 

ENFÖDEM HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?
 

Prof. Ftr. Gül Baltacı lenfödem hastalırının şunlara dikkat etmesini istedi:

Tatil için çok sıcak ve tropikal bölgeleri tercih edilmemelidir. Uçak seyahatlerinde ve uzun süren araba ya da tren yolculuklarında fizyoterapiste danışarak kompresyon giysisi giyilmelidir.

Etek, iç çamaşırı, pantolon, kemer gibi giysilerin cildi kesmemesine ve sıkı olmamasına özen gösterilmelidir. Omuza baskı yapmayan, geniş askılı iç çamaşırı kullanılmalıdır.

Kızarıklık, ateş, şişlik, ısı artışı gibi enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olunmalı ve böyle belirtiler olduğunda doktora başvurulmalıdır.

Lenfödem riski altındaki bölge ayda bir kez mutlaka ölçülmelidir. Anlamlı bir değişiklik olması durumunda fizyoterapiste mutlaka haber verilmelidir.

Travma ve yaralanmalardan kaçınılmalıdır.

Kolda lenfödem olması durumunda bu koldan kan alınmaması, tansiyon ölçülmemesi, ilaç uygulanmaması, akupunktur yapılmamasına özen gösterilmelidir.

Bacakta lenfödem olması durumunda bu bacağa enjeksiyon ve iğne yaptırılmamalıdır.

Lenfödemli kolla ağırlık kaldırmaktan kaçınılmalıdır.

Dikiş dikerken, ütü yaparken, fırın kapağı açarken ya da herhangi bir yaralanmaya neden olabilecek işlerle (bahçe işi, tamirat vb.) uğraşırken mutlaka koruyucu önlemler alınmalıdır.

Lenfödemli kolla fırçalama, itme, çekme, silme gücü gerektiren hareketleri yapmaktan kaçınılmalıdır.

Lenfödemli bölge; böcek ısırıkları, kesikler, spor yaralanmaları gibi çarpma ve travmalardan korunmalıdır.

Bacakta lenfödem varsa uzun süre ayakta kalınmamalı ve çıplak ayakla dolaşılmamalıdır.

Enfeksiyon riskini taşıyan durumların azaltılması adına; mümkünse manikür yaptırılmamalı, yaptırılacaksa da tırnak etleri kestirilmemeli, geri ittirilmelidir. İstenmeyen tüylerin alınmasında elektrikli tıraş makinesi kullanılmalıdır.

Lenfödemli bölgede bir kesi olduğunda sabun ve suyla yıkanmalıdır.

Cilt daima temiz tutulmalı ve tahriş edici ürünlerden uzak durulmalıdır.

Banyo sonrasında ve gün içinde nemlendirici kullanılmalıdır. Cilt nemlendiricisi alırken alerji riski yüksek kozmetik ürünlerden uzak durulmalıdır.

Cilt güneş ışınlarından ve yanıklarında korunmalıdır. Uzun süre çıplak kolla güneşte kalınmamalıdır.

Duşta sıcak su kullanılmamalı, keselenmekten ve liflemeden kaçınılmalıdır.

Sıcaktan uzak durulmalı, sauna ve hamam kesinlikle kullanılmamalıdır.

Aşırı zorlayıcı aktivitelerden uzak durulmalıdır. Yürüyüş, yüzme, su içi egzersizler, bisiklet (dirençsiz), kişiye özel planlanmış yoga ve pilates yapılabilir. Ancak egzersiz yapmak için mutlaka fizyoterapiste danışılmalıdır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.