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Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: Konuşmamız gereken önemli bir konu var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi, Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine 'konuşmaları gereken önemli bir konu olduğu' ve 'günahlarından arınmak istediği' gerekçesiyle zorla girmeye çalıştı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 03:26
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Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: Konuşmamız gereken önemli bir konu var

Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: Konuşmamız gereken önemli bir konu var
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Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine bir adam zorla girmeye çalıştı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; 28 yaşında olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen adam, sabah erken saatlerde mozoleye zorla girmeye kalkıştı.

Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada adamın dengesiz davrandığı ve Sovyet lideriyle 'konuşması gereken önemli bir konu' olduğunu iddia ettiği belirtildi.

GÜNAHLARINDAN ARINDIRMASINI İSTEDİ

Kaynağa göre şahıs, 'Vladimir Lenin'in kendisini günahlarından arındırmasını' istiyordu.

Fakat şahıs, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu ve psikiyatrik değerlendirme için tıbbi görevlilere teslim edildi.

Geçen ay yine bir kişi daha Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalışmıştı.

6 Şubat'ta alkollü olduğu belirtilen bir kişi 'Lenin'i uyandırmak' için mozoleye girmeye kalkışmıştı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra Lenin'in naaşını mezardan çalma niyetinde olduğunu söylemişti.

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