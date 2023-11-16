Lenoid meteor yağmurunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Gözünüzü gökyüzünden alamayacaksınız

Gökten yıldızların düştüğü gece olarak adlandırılan ve 33 senede bir gerçekleşen gökyüzü olayında bu hafta sonu meteor yağmurunun zirve yapacağı bildirildi.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Lenoid meteor yağmurunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Gözünüzü gökyüzünden alamayacaksınız

Bu hafta sonu, cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar gökyüzünde büyük bir şölen olması bekleniyor. 33 yılda bir gerçekleşen görkemli bir meteor yağmurunun tüm dünyadan gözlemlenebileceği açıklandı.

Tempel –tette kuyruklu yıldızının dünya yörüngesinde bıraktığı toz ve enkazların yanmasıyla oluşan bu doğa şöleni normalde her yıl meydana geliyor. Bu yıl ise meteor yağmurunun zirve yapacağı tarih olarak 17-18 Kasım günleri verildi.

Bu yıl Leonid meteor yağmuru, 3 Kasım'da başladı ve 2 Aralık'a kadar da devam edecek. Ancak EarthSky’da yer alan bilgilere göre, meteor yağmurunun zirvesini görmek için "17 Kasım gecesi geç saatlerden 18 Kasım şafağına kadar gökyüzünü izleyin," diye belirtti. 'Gökten yıldızların düştüğü gece', saatte 10-15 meteor çıplak gözle izlenebilir olacak.

LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Yaklaşık 1 saat kadar süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denir.

Bu yıl muhtemelen bu meteor yağmurunun ortalama bir yıl olacağı açıklanırken, 10-15 meteor görülebilecek. Ancak bu meteor yağmurunun fırtınaya dönüştüğü yıllar da oldu.

Bir meteor yağmurunun fırtına sayılabilmesi için saatte 1000 meteorun düşmesi gerekiyor. 1833, 1886 ve 1966 yılları Leonid meteor yağmurunun fırtınaya döndüğü hatırlatıldı.

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