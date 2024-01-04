Bu gece yarısı her şey olup bitecek. Türkiye'den de izlenebilecek. Herkes 23.00'da gökyüzüne baksın

2024’ün ilk meteor yağmuru bugün meydana gelecek. Kuzey Yarım Küre’de yaşanacak olan görsel şölen Türkiye’den de çıplak gözle görülebilecek.

Quadrantid meteor yağmuru her yıl gökyüzünde müthiş bir görsel şölen sunuyor.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUYOR?

Çoban takımyıldızından atmosferimize giren parçacıkların dansıyla ortaya çıkan meteor yağmurunda meteor kaymaları yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre, saatte 110 ila 120 arasında meteor kayması yaşanıyor.

Meteorlar atmosfere girdiğinde atmosferdeki sürtünmeden dolayı yanarak erir ve yeryüzüne ulaşmadan biter. Atmosferdeki meteorların görsel şölen oluşturması da bu sürtünme ve yanma sebebiyle oluyor.

BU SAATE DİKKAT!

Gökyüzündeki bu gösteri saat 23.00’dan sonra gözlemlenebilecek.

Görsel şöleni izlemek için herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyaç yok.

Bir sonraki meteor yağmuru ise gelecek yıl olacak.