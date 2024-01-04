Bu gece yarısı her şey olup bitecek. Türkiye'den de izlenebilecek. Herkes 23.00'da gökyüzüne baksın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
Bu gece yarısı her şey olup bitecek. Türkiye'den de izlenebilecek. Herkes 23.00'da gökyüzüne baksın
Yeni yılın ilk meteor yağmuru bu gece saat 23.00’da yaşanacak. Gökyüzündeki şölen Türkiye’den de izlenebilecek.

2024’ün ilk meteor yağmuru bugün meydana gelecek. Kuzey Yarım Küre’de yaşanacak olan görsel şölen Türkiye’den de çıplak gözle görülebilecek.

Quadrantid meteor yağmuru her yıl gökyüzünde müthiş bir görsel şölen sunuyor.

4-ocak4-1704294341.jpg

METEOR YAĞMURU NASIL OLUYOR?

Çoban takımyıldızından atmosferimize giren parçacıkların dansıyla ortaya çıkan meteor yağmurunda meteor kaymaları yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre, saatte 110 ila 120 arasında meteor kayması yaşanıyor.

Meteorlar atmosfere girdiğinde atmosferdeki sürtünmeden dolayı yanarak erir ve yeryüzüne ulaşmadan biter. Atmosferdeki meteorların görsel şölen oluşturması da bu sürtünme ve yanma sebebiyle oluyor.

BU SAATE DİKKAT!

Gökyüzündeki bu gösteri saat 23.00’dan sonra gözlemlenebilecek.

Görsel şöleni izlemek için herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyaç yok.

Bir sonraki meteor yağmuru ise gelecek yıl olacak.

4-ocak2-1704294315.webp

4-ocak5.jpg

İlgili Haberler
Lenoid meteor yağmurunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Gözünüzü gökyüzünden alamayacaksınız
Meteor yağmurunu izlemeye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı
Meteor yağmurunu izlemeye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı
Türkiye'den 'Perseid meteor yağmuru'na dair büyüleyici fotoğraflar
Meteor yağmurunun başlayacağı saat açıklandı. Türkiye'nin her yerinden görülebilecek
Son Haberler
Güngören’de korkutan olay: 4. kattan aracın içine düştü Gündem
Güngören’de korkutan olay: 4. kattan aracın içine düştü
İşte sakinleştirici ot Şifalı Bitkiler
İşte sakinleştirici ot
Hadise ve Murat Boz New York'ta konser verecek Magazin
Hadise ve Murat Boz New York'ta konser verecek
Ahmet Çakar'a çifte ByLock sorgusu. Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı Spor
Ahmet Çakar'a çifte ByLock sorgusu. Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı
Müftülükler Suriyelileri vatandaş yapıyor. Diyanet'e bağlı camide Suriyeli bir imam Gündem
Müftülükler Suriyelileri vatandaş yapıyor. Diyanet'e bağlı camide Suriyeli bir imam
4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe televizyonda hangi diziler var? Magazin
4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe televizyonda hangi diziler var?