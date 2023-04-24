Letonya tüm Stinger füzelerini Ukrayna'ya verecek

Letonya Savunma Bakanı Inara Murniece, dün Almanya'daki Ramstein hava üssünde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı. Bakan Inara Murniece toplantının ardından yaptığı açıklamada, ellerindeki tüm Stinger hava savunma füze sistemlerini Ukrayna'ya göndereceklerini ifade etti.

Murniece, "Onları mümkün olan en kısa sürede transfer etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Murniece, Letonya ordusunun savunmasız kalmayacağını, İsveç yapımı RBS-70 hava savunma sistemlerinin orduda hizmet vermeye devam edeceğini aktardı. Ukrayna askerlerini eğitmeye devam edeceklerini vurgulayan Murniece, 2022 yılına göre iki kat daha fazla sayıdaki askere eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, ilk Stinger hava savunma füzelerini Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bir gün önce 23 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya veren Letonya, ilerleyen aylarda da helikopterler, insansız hava araçları, tanksavar silahları ile çok sayıda mühimmat göndermişti.

UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA GÜCÜ ELE ALINDI

Ukrayna Savunma Temas Grubu, dün Almanya'nın Ramstein kentinde toplandı. 40'tan fazla ülkenin yer aldığı grup, Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek için düzenli olarak toplanıyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerin Ukrayna'nın askeri potansiyeliyle ilgili olduğunu belirterek, “Ukrayna'yı en etkili şekilde nasıl destekleyebileceğimizi ele aldık. Bugünlerde Ukrayna'nın en büyük sorunu olan hava savunma sistemlerini konuştuk ve Polonya'nın da bu konuda Ukrayna'yı desteklediğini belirtmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.