Letonya'da Dışişleri Bakanı Rinkevics cumhurbaşkanı seçimini kazandı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, cumhurbaşkanı seçimini birinci sırada tamamladı.

Letonya'da Dışişleri Bakanı Rinkevics cumhurbaşkanı seçimini kazandı

Üç turun da aynı gün yapıldığı ve üç adayın yarıştığı seçimde, Rinkevics, Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı olabilmek için mecliste bulunan 100 milletvekilinden en az 51'inin oyunun alınması gereken seçimde, adaylardan Uldis Pilens ilk turda 25, Rinkevics 42, Elina Pinto ise 10 oy aldı. İkinci turda da adaylar aynı sayıda oy alabildi.

İkinci turun ardından aday sayısı ikiye düştü. Üçüncü turda, Rinkevics 52 oy alırken, Pilens ise 25 oyda kaldı.

Böylece Rinkevics seçimi birinci tamamlayarak Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Letonya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Egils Levits, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'i tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı'mıza ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük sorumluluk düşmektedir. Letonya'nın gelecek 4 yıl emin ellerde olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Letonya Cumhurbaşkanı Levits'in görev süresi 8 Temmuz'da dolacak.

(AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Son Haberler
Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı Güncel
Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı Spor
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Filtre kahve içmek zayıflatır mı? Filtre kahvenin faydaları neler? Keşfet
Filtre kahve içmek zayıflatır mı? Filtre kahvenin faydaları neler?
Apartman boşluğunda mahsur kalmıştı. Şahin kurtarıldı Güncel
Apartman boşluğunda mahsur kalmıştı. Şahin kurtarıldı
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor Dünya
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor
YKS sınav giriş yerleri açıklandı Güncel
YKS sınav giriş yerleri açıklandı
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Güncel
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı