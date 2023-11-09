Levent Tüzemen, Erden Timur ile yaptığı Lale Orta görüşmesini anlattı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde A Spor'da canlı yayına katılmıştı. Timur'un, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili şok bir iddia ortaya atmıştı.

A SPOR'A KATILMIŞTI

Erden Timur, "Lale Orta, VAR görüntüsünü Ali Koç’a gönderdi. Kaydı var. 3 Şubat 2023. Riva'daki VAR odasına giriş çıkış kayıt altında tutuluyormuş. O dönemin MHK Başkanı Lale Orta, VAR odasına giriyor. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı için VAR odasına giriyor. Mert Hakan'ın iptal edilen bir golü vardı izleyenler hatırlar. Bazı hakem arkadaşlarını da bu görüntüyü gösteriyor. Onlara 'Ali Koç'a bunu gönderdim, o da ikna oldu!' diyor. Bunun başka maçlarda olmadığını nereden biliyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

TFF Etik Kurulu soruşturma başlattı, Başkan Ali Koç'tan yazılı bilgi talep etti. Fenerbahçe Kulübü yazılı savunmayı kulübün internet sitesinden yayınladı.

ALİ KOÇ'A GÖRÜNTÜ GÖNDERDİ DEMEDİM

Bu gelişmeler yaşanırken spor yazarı Levent Tüzemen, Erden Timur ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Tüzemen, "Erden Timur ile görüştüm. Erden Bey, ‘Lale Orta, Ali Koç’a görüntü gönderdi’ demedim, ‘Gönderdiği söyleniyor, girişler çıkışlar araştırılsın’ dedim diyor" açıklamasını yaptı.