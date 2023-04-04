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Leyla Lydia Tuğutlu oğlunu paylaştı. "Benim küçük evrenim"

Ceyhun Ergin ile ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, oğluyla ilk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:35
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Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlundan ilk poz geldi

Leyla Lydia Tuğutlu oğlunu paylaştı. ''Benim küçük evrenim''
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Almanya'da geçen yıl Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı.

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen suda doğum yöntemini tercih etti.

Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" demişti.


Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Leyla Lydia Tuğutlu, oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğutlu, paylaşımında "Benim küçük evrenim" ifadesini kullandı.


 

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