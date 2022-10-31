Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı. ''Oğluşumla ilk doğum günüm''

Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini duyurmuştu.

Tuğutlu, gizlice evlenmesiyle ilgili "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullandı.

7 aylık hamile olan Tuğutlu karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"BAŞKA İSİM BULAMADIN MI"

Leyla Lydia Tuğutlu oğluna koyacağı ismi de açıkladı. Tuğutlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncunun oğluna "Mete Felix" adını koyacağı öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları 'Başka isim bulamadın mı?' yorumlarında bulundu.

"OĞLUŞUMLA İLK DOĞUM GÜNÜM"

Karnı burnunda ilk pozlarını yayınlayarak hamileliğini duyuran ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 33. yaş gününü kutladı. Leyla Lydia Tuğutlu, doğum gününde çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Tuğutlu paylaşımına "Hoş geldin yeni yaşım...bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler... Oğluşumla ilk doğum günüm" notunu düştü.