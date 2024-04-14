Leyleğin ömrü laklakla geçer atasözünün anlamı nedir?

Leyleğin ömrü laklakla geçer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir konuda boş ve anlamsız konuşmalar yapılarak, gereksiz yere zaman harcamanın eleştirmesini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Bazı insanların önemli ve yapıcı şeylerle meşgul olmak yerine, zamanlarını boş konuşmalarla geçirdiklerini ifade etmek amacıyla kullanılır.

LEYLEĞİN ÖMRÜ LAKLAKLA GEÇER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben sana işlerin yetişmesi lazım diyorum sen orada burada milleti oyalıyorsun, leyleğin ömrü de laklakla geçer."