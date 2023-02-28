LGBTİ'yi hedef alan Putin'in en yakınındaki general LGBTİ çıktı

Rus Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Matovnikov'un, müzik eşliğinde çıplak dans ettiğini gösteren sıra dışı bir video internete sızdırıldı.

57 yaşındaki Matovnikov'un 44 saniye süren dans görüntüleri Ukrayna medyası tarafından ele geçirildi.

Matovnikov'un, Rus Hava Kuvvetleri'nin Belarus'taki uçaklarını korumakla görevlendirildiği iddia ediliyor.

Görüntüler, sürgündeki Belaruslu siyasi figürlerin, A-50 tipi gözlem ve komuta uçağına yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

Uçağın daha önce de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında, özellikle de hipersonik füzeler taşıyan Rus MiG savaş uçakları tarafından hedef belirlemek için kullanıldığı konuşuluyor.

Matovnikov 2018'den 2020'ye kadar Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kafkasya Başkanlık Tam Yetkili Elçisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyesiydi.

BATIYI SUÇLAMIŞTI

Geleneksel aile değerlerine yönelik Batılı ülkelerde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Putin, "Kendi insanlarına yaptıklarına bakın, aileyi, kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar. Pedofili dahil çocuk istismarı hayatlarının normali haline geliyor ve papazlar aynı cinsiyetten evlilikleri kutsamak zorunda kalıyor" demişti.

Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi yaptığı konuşmasında, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız" açıklamasında bulundu.

"KUTSAL METİNLER BİLE ARTIK SORGULANIYOR"

Yetişkin insanların hayat tarzlarına karışmayı kimsenin planlamadığını belirterek "Ancak dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakın. Ailenin bir erkek ve bir kadının birliği olduğu da dahil olmak üzere her şeyi yazıyorlar ancak bu kutsal metinler bile artık sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.

LGBT PROPAGANDASINI YASAKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aralık 2022'de onayladığı yasayla ülkede LGBT propagandası yasaklamıştı.

Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.