LGS deneme sınavında tüm soruları yanlış yapan öğrenciye çeyrek altın taktılar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik düzenlediği LGS kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasıyla birlikte, öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Ancak Şanlıurfa'dan gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

HEDİYE OLARAK ÇEYREK ALTIN VERİLDİ

Şanlırfa’nın Halfeti ilçesinde deneme sınavına giren bir öğrenci, 90 sorunun hepsine yanlış yanıt verdi. Bunun üzerine eğitim merkezi tarafından öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

Eğitimin ciddiyeti ile bağdaştırılamayan görüntüler sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

Eğitim merkezi tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin bu başarısızlığının ardından ona verilen çeyrek altının, "katılım ve çaba gösterme" anlamında bir jest olduğu belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada çeyrek altın kazanan öğrenciye birçok tebrik mesajı geldiği de görüldü.